الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، تجدد الاشتباكات على محور كفرخاشر بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مواقع في قرية مرعناز الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قامت القوات الكردية باستهداف آلية على طريق اعزاز-عفرين بصاروخ ما أدى لأضرار مادية، فيما أصيب طفل بجراح جراء سقوط قذيفة صاروخية على المنطقة مصدرها القوات الكردية.

وكان المرصد السوري وثق أمس الأول الاثنين، مقتل 3 من الفصائل الموالية لأنقرة بينهم اثنين من حركة احرار الشام الإسلامية، جراء اشتباكات مع القوات الكردية على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، في هجوم نفذته الفصائل خلال الساعات الفائتة بإسناد من القوات التركية، كما أصيب اثنين من قوات النظام بسقوط قذيفة على نقطة لهم في منطقة الاشتباك، على صعيد متصل تتواصل عمليات القصف الصاروخي المتبادل بين القوات الكردية والفصائل جنوب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، إذ قامت الفصائل بإغلاق طريق اعزاز-عفرين بسبب الاستهدافات المتبادلة.