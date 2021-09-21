الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة على جبهات ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، اشتباكات شهدتها محاور في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة هناك من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة، وسط قصف بري تركي طال مناطق نفوذ القوات الكردية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قرى زوبان وسد الشهباء وتل مضيق ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري أشار أمس الأول، إلى مقتل عنصر من قوات النظام السوري وجرح اثنان آخران، جراء قصف بالمدفعية الثقيلة نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية صوغاناكة التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.