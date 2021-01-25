الاشتباكات تتجدد بين قوات النظام وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الميادين.. ومقتل 13 عنصرًا من تنظيم “الدولة الإسلامية” في قصف الطائرات الروسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات في بادية الميادين، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسط قصف مدفعي مصدره قوات النظام على مواقع في البادية، تزامنًا مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 5 من الميليشيات الموالية للنظام خلال عمليات البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما قتل 13 عنصرًا من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء الضربات الجوية الروسية.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية تحليقها في أجواء البادية السورية، وسط تنفيذها لغارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في مثلث حلب -حماة- الرقة، وعلى طريق حمص – دير الزور، حيث رصد المرصد السوري ارتفاع عدد الغارات التي نفذتها تلك الطائرات لأكثر من 130 غارة منذ تنفيذ التنظيم لكمينه الجديد في البادية، حيث أشار المرصد السوري أمس، إلى مقتل 4 من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 10 بجروح متفاوتة، جراء كمين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف حافلات عسكرية في بادية الشولا بريف دير الزور.

وكان المرصد السوري نشر أمس أيضاً، إلى أن الحملة الأمنية الكبيرة التي تقودها روسيا عبر قوات موالية لها، تتواصل ضمن البادية السورية، والتي تهدف لتأمين طريق دير الزور – حمص في ظل النشاط الكبير لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تواصل قوات مشتركة من الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني والفيلق الخامس تمشيط المنطقة الممتدة من كباجب والشولا غربي دير الزور وصولاً إلى السخنة، وأشارت مصادر المرصد السوري، أن قوات روسيا بدأت اليوم بتأمين حماية برية لتلك القوات مع دخول الحملة في أسبوعها الثاني، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، فيما تواصل الطائرات الحربية الروسية عمليات الإسناد الجوي للحملة.