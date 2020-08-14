الاشتباكات تتجدد بين قوات مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، تجدد الاشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، ومجلس منبج العسكري من طرف آخر، وذلك على محور محسلي بريف منبج شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول مقتل عنصر من مجلس منبج العسكري، جراء الاشتباكات العنيفة بين قوات “المجلس العسكري” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل للأخيرة على مواقع الأولى، على أحد محاور قرية الحلونجي على خطوط التماس بريف منبج شرق حلب.