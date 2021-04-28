الاشتباكات تتجدد بين قوات مجلس منبح العسكري والفصائل الموالية لتركيا على محاور ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة اندلعت، بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وصباح اليوم، ما بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، قرب قرية أم جلود شمالي مدينة منبج شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين 26 نيسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، استهدفت خلاله قرية توخار محسلي في ريف مدينة منبج، شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ “قوات مجلس منبج العسكري”، دون معلومات عن خسائر بشرية.