الاشتباكات تتجدد بين مجموعات تابعة لقوات النظام و”قسد” عند خط التماس في ريف دير الزور

محافظة ديرالزور: استهدف محيط محطة المياه في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة “قسد”، بالأسلحة الثقيلة والرصاص من قبل مجموعات تابعة لقوات النظام في منطقة غرب الفرات، كما ردت “قسد” على مواقع النيران دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن مسلحين محلين شنا هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على عدة نقاط عسكرية منتشرة على السرير النهري في قرية الهرموشية بريف دير الزور الغربي، تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.