الاشتباكات تتجدد شمالي حلب بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت على محوري كفركلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة هناك من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين قوات “مجلس الباب العسكري” من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية