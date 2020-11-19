الاشتباكات تتجدد شمال شرقي حلب بين قوات “مجلس الباب العسكري” والفصائل الموالية لأنقرة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، اشتباكات على جبهة حزوان بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من طرف، وقوات مجلس الباب العسكري من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، تزامناً مع تسلل مجموعات للأخيرة على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، على محور توخار كبير جنوبي جرابلس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.