الاشتباكات تتجدد شمال شرق حلب بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات “مجلس الباب العسكري”

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، اشتباكات على محور الدغلباش بريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الجانبين، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرى صغوناكه ومالكية وشوارق وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.