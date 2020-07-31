الاشتباكات تتجدد في ريف مدينة الباب بين الفصائل الموالية لأنقرة و”مجلس الباب العسكري”

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، اشتباكات على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين.