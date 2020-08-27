الاشتباكات تتواصل بين قوات النظام وفصائل “الفتح المبين” على محاور جنوبي إدلب

استمرت الاشتباكات العنيفة إلى ما بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على محور الرويحة جنوبي إدلب، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في الفطيرة والبارة وسفوهن وفليفل وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن الفصائل العاملة في ريف إدلب بصاروخ موجه، مساء اليوم، مجموعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور قرية جرادة ما أدى إلى مقتل وجرح 4 عناصر.

وتتواصل الاشتباكات المتقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل وغرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور الرويحة جنوب إدلب، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.