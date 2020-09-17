الاشتباكات تتواصل في محيط “أبو رأسين” بين قوات النظام وقسد والفصائل الموالية لأنقرة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار الاشتباكات في ريف الحسكة، بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إلى ما بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث تركزت في محاور باب الخير وحمدوش بمحيط أبو رأسين (زركان)، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط نزوح لعدد من العائلات من المنطقة.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، اشتباكات وقصف مدفعي بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، على محاور قرية باب الخير ومزرعة حمدوش، في ريف الحسكة، تزامناً مع إطلاق قنابل مضيئة، دون ورود أنباء عن إصابات.