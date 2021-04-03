 الاشتباكات تجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، اشتباكات متجددة على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي، بين القوات الكردية من جانب، والفصائل الموالية لأنقرة من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 31 الشهر الفائت، استهداف فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، استهدفت بالرشاشات الثقيلة، نقاط تمركز القوات الكردية على محور عبلة غرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، تزامنًا مع ذلك، استهدفت فصائل “الجيش الوطني” بالقذائف الصاروخية قرية مرعناز الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، قرب مدينة إعزاز شمالي حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.