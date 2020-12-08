الاشتباكات تتجدد شمال شرقي حلب بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات مجلس منبج العسكري

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات شهدتها محاور شمالي مدينة منبج ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، وقوات مجلس منبج العسكري من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء امس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، اليوم، بين مجلس الباب العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي العريمة و قرت ويران في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يأتي ذلك، بعد هدوء حذر دام أكثر من أسبوع على تلك الجبهة.