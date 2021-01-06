الاشتباكات تجدد في ريف عين عيسى بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لأنقرة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، تجدد الاشتباكات على محور قرية معلق بريف عين عيسى، ضمن القطاع الشمالي من الريف الرقاوي، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والفصائل الموالية لأنقرة من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفاً متبادلاً بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، على محاور بلدة عين عيسى شمالي الرقة، وتمكنت “قسد” من تدمير تركس وعربة شيلكا للفصائل الموالية لتركيا على محور قرية معلق، فيما تعرضت قريتي هوشان والخالدية لقصف بري مصدره القوات التركية المتمركزة في المنطقة.