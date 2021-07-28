الانتقام التركي لمقتل وجرح 6 جنود أتراك يتواصل عبر جولة جديدة من القصف البري على ريفي حلب الشمالي والشرقي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية في سموقة وسد الشهباء بريف حلب الشمالي، كما قصفت مناطق أخرى في قرى كورهيوك وقرت ويرات والكاوكلي بريف مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك في استمرار الرد الانتقامي التركي على مقتل عدد من جنودها قبل أيام، ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية جددت قصفها بالقذائف المدفعية والصاروخية على مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث طال القصف قريتي علقمية ومرعناز في ناحية شرا بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، صباح أمس الثلاثاء، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية على مناطق انتشار القوات الكردية في تنب وكشتعار ومناطق أُخرى بريف حلب الشمالي، كما ردت القوات الكردية باستهداف أطراف مدينة إعزاز الغربية مما أدى إلى إصابة مدني بجروح طفيفة.