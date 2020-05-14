الانتهاكات تتواصل بحق المزارعين الكرد في ريف عفرين.. والفصائل الموالية لتركيا تداهم قرية وتعتقل 4 أشخاص منها

داهمت مجموعة عناصر من فيلق الشام، في 12 أيار/مايو، قرية دير بلوط واعتقلت 3 مواطنين كرد ومواطن عربي، واقتادتهم إلى سجونها في قرية إيسكا التابعة لناحية جنديرس.

على صعيد متصل، تواصل الفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بحق الكرد، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا تؤجر كروم الزيتون والعنب العائدة للمزارعين الكرد في قرية “ميدان إكبس”، إلى رعاة الماشية من النازحين العرب في المنطقة، حيث يحملون أسلحة حربية أثناء رعي الأغنام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 أيار/مايو، أن مجموعة مسلحة من “فرقة الحمزات” الموالية لتركيا، اعتقلت “مختار” قرية شوربة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين شمال غرب حلب، برفقة 3 مواطنين آخرين، بتهمة “التعامل مع الإدارة الذاتية” سابقاً، وسط تنفيذها لحملة دهم لمنازل القرية، وملاحقتهم لأشخاص آخرين.