الانفلات الأمني يتواصل في السويداء.. مسلحون يسرقون قطيعا من الأغنام في ريف السويداء 

سرق مسلحون من محافظة السويداء نحو 250 رأس غنم لمواطن في بلدة “صلاخد”، حيث اعتدوا على الراعي وعدة شباب مكلفين بالعمل على تربية القطيع.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 12 أيار/مايو، بأن مسلحين مجهولين حاولوا اختطاف مواطن من أبناء محافظة السويداء، وأطلقوا النار عليه ما تسبب بإصابته بجروح عدة، بينما تمكن من الهرب.

وكان المسلحين قطعوا الطريق الواصل بين قرية الدور وبلدة المزرعة في ريف السويداء الغربي، ولاذ المسلحون بالفرار عبر الطرق الزراعية بعد فشلهم.