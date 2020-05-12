الانفلات الأمني يتواصل في السويداء.. مسلحون يقطعون الطريق لاختطاف مواطن

أفادت مصادر المرصد السوري، اليوم، بأن مسلحين مجهولين حاولوا اختطاف مواطن من أبناء محافظة السويداء، وأطلقوا النار عليه ما تسبب بإصابته بجروح عدة، بينما تمكن من الهرب.

وكان المسلحين قطعوا الطريق الواصل بين قرية الدور وبلدة المزرعة في ريف السويداء الغربي، ولاذ المسلحون بالفرار عبر الطرق الزراعية بعد فشلهم.

وكان الأهالي في قرية عتيل عثروا على جثة امرأة، في 7 أيار/مايو، وهي من عشائر البدو مقتولة بين بلدة عتيل والحروبة في ريف السويداء، دون معرفة دوافع القتل.