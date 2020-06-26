الانفلات الأمني يتواصل في درعا.. ملثمون ينفذون عملية سطو مسلح على “سوبر ماركت” ويسرقون محتوياته وسط درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مجموعة ملثمين نفذوا عملية سطو مسلح على “سوبر ماركت” في حي السبيل في مدينة درعا، واعتدوا على العاملين وسرقوا موادا غذائية وما يحتوي من أموال قبل أن يلوذوا بالفرار.

يذكر أن عمليات السطو المسلح تتزايد في المحافظة فضلا عن الفلتان الأمني الذي يعصف جميع مناطقها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 حزيران/يونيو، جريمة قتل راح ضحيتها 3 مدنيين في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي الغربي، حيث أقدم مجهولون على اقتحام منزل في المدينة، وقتلوا رجلا مسنا وزوجته بالإضافة لطفلة من العائلة بإطلاق النار عليهم، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حول دوافع الجريمة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 524، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 345، وهم: 85 مدنيا بينهم 8 مواطنات و8 أطفال، إضافة إلى 169 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و56 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 16 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.