الانفلات الأمني يتواصل في ريف دير الزور.. “قسد” تداهم منزلا وتعتقل لصان

داهمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، منزلا في قرية ماشخ بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت اثنين من اللصوص من أبناء مدينة البصيرة، أثناء تخفيهم هناك.

وكانت القوات الأميركية، نفذت إنزالا جويا في بلدة الشحيل شرق دير الزور، حيث استهدفت العملية التي جرت خلال الساعات الفائتة منزلين اثنين لشخصين من عائلة واحدة يعملان في التجارة، وشاركت قوات المهام الخاصة التابعة لـ “قسد” بالعملية عبر محاصرتها للمنزلين وفرض طوق أمني في المنطقة قبل أن يتم اقتحام المنزلين وتفتيشهما بشكل دقيق، إلا أنه لم يتم العثور على الشخصين المطلوبين، فجرى اعتقال اثنين من أبنائهما.