الانفلات الأمني يتواصل في محافظة السويداء.. مجهولون يقتلون مواطنا في بلدة “عريقة”

أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن أمام محله التجاري في بلدة عريقة بريف السويداء، اليوم، ما تسبب في مقتله متأثرا بجراحه.

وكان الأهالي عثروا على جثة شاب، في 16 أيار/مايو، مقتولا بطلق ناري في الرأس من سلاح حربي، في منزله شرق دوار الثعلة في مدينة السويداء، دون معرفة الأسباب والدوافع لمقتله.

وكان مسلحين من محافظة السويداء سرقوا نحو 250 رأس غنم لمواطن في بلدة “صلاخد”، في 14 أيار/مايو، حيث اعتدوا على الراعي وعدة شباب مكلفين بالعمل على تربية القطيع.