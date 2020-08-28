الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. مجهولون يغتالون مواطنا في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، اليوم، مواطنا من أهالي بلدة سويدان في ريف دير الزور، ما أدى إلى مقتله على الفور.

يذكر أن الشاب يعمل مشغل لمولدة كهربائية في البلدة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 565 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 196 مدنيا، من بينهم 15 طفل و10 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 365 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.