الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة مساء اليوم، بسيارة في مدينة عفرين الواقعة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الانفجار وقع بشارع السياسية خلف مبنى السرايا بالمدينة، ما تسبب إلى إصابة رجل وطفل بجروح خطيرة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عملية اغتيال جديدة شهدتها مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي، طالت عنصرين من الشرطة الموالية لتركيا في منطقة الراعي شمال شرق حلب، حيث جرى اغتيالهما عقب خروجهما من مكان عملهما في قسم الجنائية ضمن مركز الشرطة.