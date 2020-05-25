الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. تفجير ثالث خلال اليوم يستهدف ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارا عنيفا في مدينة عفرين نتيجة عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مركز “مولدة كهرباء” بالقرب من حاجز عسكري للفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد اليوم، انفجارا متوسط الشدة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية الفصائل الموالية لها شمال شرق حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار نتيجة عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة لفصيل “السلطان مراد” المقرب من الحكومة التركية، قرب طريق الراعي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لإصابة السائق بجراح.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، انفجارا عنيفا ضرب مناطق في الريف الشمالي لحلب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة دراجة نارية مفخخة انفجرت على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين شمال مدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.