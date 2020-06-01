الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مجهولون يغتالون ضابطا وعنصرا من الشرطة في مدينة الباب

قتل ضابط برتبة ملازم أول وعنصر آخر من الشرطة المدنية التابعة للفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، جراء استهدافهم بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين يستقلون مركبة، عند دوار المروحة في مدينة الباب شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم، انفجار سيارة مفخخة وسط الأبنية السكنية في ناحية جنديرس بريف عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، ما تسبب في وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن التفجير كان يستهدف ضابط في صفوف الفصائل الموالية لتركيا.