الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مجهولون يستهدفون نقيبا للصيادلة ويصيبونه مع طفله

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، مساء اليوم، مواطنا يعمل نقيبا للصيادلة كان مع عائلته بسيارة قرب جامع أسامة بن زيد في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ما أدى إلى إصابته مع طفله.

ورصد المرصد السوري في 8 تموز/يوليو، انفجارا في منطقة الباب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصلة بين مدينة الباب وبلدة قباسين شمال شرق حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات.