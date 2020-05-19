الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ “قسد”.. مواطنون يعثرون على جثة امرأة مقتولة في منزلها

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثة امرأة مقتولة في منزلها في أحد أحياء مدينة عين العرب “كوباني”، أمس، دون ورود معلومات إضافية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 502 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 170 مدنيا، من بينهم 11 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 327 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.