الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ “قسد”.. مجهولون يحاولون اغتيال عضوا في مجلس دير الزور المدني 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مجهولون النار على مواطن يشغل منصب عضو لجنة الخدمات بمجلس ديرالزور المدني، على طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 أيار/مايو، استشهاد مواطن متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار دراجة نارية في مدينة البصيرة شرق دير الزور، ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين وهم رجل وطفل، إضافة إلى إصابة 15 شخص بجروح متفاوتة.