الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.. سطو مسلح يستهدف تاجرا للعملات بعد خروجه من عفرين

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين سلبوا مواطنا يعمل في تصريف العملات مبلغا كبيرا، اليوم، بعد خروجه من ريف عفرين بإتجاه مدينة سرمدا.

كما ضربوه بأداة حادة على رأسه، ويقدر المبلغ بنحو 400 ألف دولار أمريكي.

وتشهد مدينة إدلب وعموم المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام انفلاتا أمنيا يتمثل بعمليات خطف وسرقة وسطو مسلح.

وكان مجهولون اختطفوا صائغا يعمل في مدينة إدلب، في 21 أيار الفائت، أثناء ذهابه إلى منزله.

كما أقدمت مجموعة مسلحة على سرقة محلات تجارية في منطقة مخيمات أطمة شمال إدلب.