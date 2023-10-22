البنتاغون ينشر منظومات “ثاد” جديدة بالشرق الأوسط ويأمر بقوات إضافية

ينشر الجيش الأمريكي أنظمة دفاع صاروخية من طراز “ثاد” في الشرق الأوسط ويضع قوات أمريكية إضافية على أهبة الاستعداد وذلك بعد التصعيدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إنه “قام بتنشيط نشر بطاريات الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) بالإضافة إلى كتائب باتريوت إضافية في مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأمريكية” مساء السبت.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الأمر الذي صدر للقوات بالاستعداد للانتشار يهدف إلى “زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة السريعة كما هو مطلوب”.

ويذكر أن كلا أنظمة “ثاد” و”باتريوت” هي أنظمة دفاع جوي مصممة لإسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى.

وقال أوستن في بيان إن هذه الخطوات ستعزز جهود الردع الإقليمية، وتزيد من حماية القوة للقوات الأمريكية في المنطقة، وتساعد في الدفاع عن إسرائيل، مضيفا: “بعد مناقشات تفصيلية مع الرئيس بايدن حول التصعيد الأخير من قبل إيران ووكلائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لزيادة تعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة”.

المصدر: CNN عربية