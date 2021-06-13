المرصد السوري لحقوق الانسان


This handout picture taken and released on August 24, 2016 by the Turkey's President Press Service shows US Vice President Joe Biden (L) listening Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) during a press conference at the Turkish Presidential Complex in Ankara. - US Vice President Joe Biden on August 24, 2016 said Washington had made clear that pro-Kurdish forces in Syria must not to cross west of the Euphrates River, a prospect alarming for Turkey. His comments come after Turkish troops launched an operation inside Syria to cleanse the key town of Jarabulus from Islamic State (IS) jihadists. (Photo by KAYHAN OZER / TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/ KAYHAN OZER- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS TURKEY, Ankara :

البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع الرئيس التركي أردوغان الأوضاع في سوريا وليبيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا.

 

وفي موجز صحفي قال سوليفان إن بايدن سيبحث مع أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، غدا الاثنين، عددا من المواضيع بينها أفغانستان وسوريا وليبيا والوضع في شرق المتوسط، والصين وروسيا.

وفيما يخص أفغانستان، كشف المستشار أن تركيز الرئيسين سيتم على”كيفية ضمان أن تبقى سفارتنا هناك وأن تعمل في أمن”.

وأضاف: “سيبحثان.. الصين وروسيا.. فهناك خلافات بين روسيا وتركيا في بعض النقاط”، دون أن يكمل سوليفان جملته، فقد انقطع فجأة البث الإذاعي من طائرة الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة.

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم

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