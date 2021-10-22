البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد

أكد البيت الأبيض أن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددا على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

 

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية “لهجوم متعمد ومنسق”.

وأضافت: “تفيد المعلومات الأولية بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ… حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين”.

وقالت: “بالطبع نحن دائما نحتفظ بحقنا في الرد لكن كما قلت لا شيء لدي لأعلنه في هذا السياق. لا نزال نجري التحقيق في الحادث”.

وتعرضت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف الاستراتيجية جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن والعراق مساء 20 أكتوبر لهجوم قالت وسائل إعلام أمريكية إن فصائل مدعومة من إيران نفذته.

 

المصدر: روسيا اليوم

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