التجنيد الإلزامي ضمن “الدفاع الذاتي” يتواصل في الرقة وريفها والآراء تتفاوت حوله بين السخط والاستياء والرغبة والقبول

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة الرقة وريفها الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، باستمرار حملة التجنيد الإلزامي من قبل قوات “الدفاع الذاتي”، حيث تواصل قوات الأخير حملتها لسحب الشبان والرجال إلى الخدمة الإلزامية والتي باتت مدتها سنة كاملة مؤخراً بعد أن كانت 6 أشهر لأهالي الرقة سابقاً، وكان مكتب الدفاع الذاتي أصدر تعميم شهر شباط الفائت للأشخاص من مواليد 1990 حتى مواليد 2004 من أجل قطع دفاتر للتجنيد من كل الشرائح (موظفين وأصحاب المهن ومدنيين)، ويتم ترفيق الدفاتر كل حسب وضعه من تأجيل دراسي وتأجيل مغترب ومسافر وإعفاء المرضى وأصحاب الإعاقات والوحيد وأبناء الشهداء ومنح تأجيلات مؤقتة حسب ظروف الشباب كمعيل للعائلة أو للموظف لضرورة عمله.

والتحق مئات الشبان بالدفاع الذاتي منذ مطلع شهر آذار الفائت، وجرى تخريج دورة يوم أمس الأول مدتها 45 يوماً وقوامها 200 عنصر، حيث سيتم إرسالهم للخدمة الإلزامية بعد هذه الدورة، وفي المقابل تشهد الرقة أيضاً استياء شعبي كبير من حملة التجنيد والانتشار الكبير للدوريات العسكرية في الطرقات والشوارع ونصبها لحواجز مؤفتة والتفتيش وسحب الشبان بعد توقيفهم.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن حملة البحث عن الشبان لتجنيدهم في صفوف الدفاع الذاتي مستمرة منذ نحو أسبوع، حيث تتركز الحملة في الرقة وأريافها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشرقي، وتنتشر الدوريات العسكرية على مفارق الطرق الرئيسية، وتتجول داخل الأحياء السكنية وقرب الأماكن العامة، وتمكنت “قسد” من توقيف نحو 400 شخص من أبناء وسكان محافظة الرقة، كما اعتقلت العشرات من ريف حلب الشرقي.