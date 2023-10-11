“التحالف الدولي” و”قسد” يجريان تدريبات عسكرية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أجرت قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية، بعد ظهر اليوم، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في قاعدة تل بيدر شمال الحسكة.

وتأتي التدريبات لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود، في ظل التطورات والأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة من تصعيد بين الميليشيات الإيرانية من جهة، وقوات “التحالف الدولي” من جهة أخرى.

وأشار المرصد السوري في 26 أيلول الفائت أن قوات “التحالف الدولي” أجرت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة، في إطار تدريباتها الروتينية.

ووفقا للمصادر فإن فريق فرنسي ضمن قوات “التحالف الدولي” سيجري تدريبات على الطائرات الحربية والكشافة والرمي على أهداف وهمية وذلك في منطقة تل بيدر قاعدة قسرك شمالي الحسكة، كما شاركت قوات سوريا الديمقراطية، بالتدريبات.