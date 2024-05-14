“التحالف الدولي” و”قسد” يجريان تدريبات عسكرية في أكبر القواعد العسكرية بسورية

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات “التحالف الدولي” وبمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة “التحالف الدولي” بحقل العمر النفطي أكبر قواعده بسورية.

ويأتي ذلك، في إطار الاستعدادات العسكرية لقوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية لرفع الجاهزية تحسباً لأي هجمات.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن طائرة حربية تابعة لـ”التحالف الدولي”، نفذت غارة على هدف متحرك “سيارة”، بالقرب من القاعدة العسكرية في معمل غاز كونيكو بريف ديرالزور الشمالي ضمن تدريبات تجريها قوات التحالف، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة.

وجاء ذلك، بعد ساعات من هبوط طائرة شحن عسكرية تابعة لـ القوات الأمريكية، خلال الساعات الفائتة، في قاعدة “التحالف الدولي” في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي، محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية.