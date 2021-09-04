التحالف الدولي وقسد يعتقلان شخص بتهمة العمل ضمن خلايا تنظيم “الدولة الإسلام” شرقي دير الزور والأخيرة تعتقل عنصرين من قوات “الدفاع الذاتي” بتهمة التهريب إلى مناطق النظام

محافظة دير الزور: اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي شخص من بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، مساء الأمس، بتهمة العمل ضمن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حين داهمت قوات الـ”HAT” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نقطة للدفاع الذاتي على نهر الفرات في قرية ابريهه بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت عنصرين بتهمة تسهيل عمليات التهريب إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وفي الـ 31 من آب/أغسطس المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى اعتقال دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، شقيقين لعضو في مجلس الشعب التابع للنظام، وذلك بعد مداهمة منزلهما في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن عناصر الدورية التابعة لقسد قاموا بمصادرة أجهزتهم النقالة وسرقة مبلغ مالي من منزلهما، قبل أن يتم اعتقالهما بتهمة التواصل مع النظام.