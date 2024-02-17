“التحالف الدولي” يجري تدريبات عسكرية جديدة في حقل كونيكو للغاز

محافظة دير الزور: أجرت قوات “التحالف الدولي” صباح اليوم، تدريبات عسكرية، في منطقة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة، نتيجة استخدام الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، وذلك لرفع الجاهزية والكفاءة القتالية لقواتها في مواجهة الهجمات، في ظل استمرار الاستهدافات المتبادلة بين التحالف والميليشيات التابعة لإيران داخل الأراضي السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 13 شباط الجاري، استهداف المجموعات المدعومة من إيران حقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.

بالتزامن مع استهداف القاعدة، دوت انفجارات ضمن مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور، ناجمة عن ضربات جوية لقوات التحالف الدولي على مزار عين علي في بادية الميادين.