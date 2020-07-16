“قسد” تحضر لعملية أمنية شرق دير الزور.. ومجهولون يعدمون مواطنا في المنطقة ذاتها

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي قرية الحوايج في ريف دير الزور، اليوم، على جثة شاب تمت تصفيته برصاصة بالرأس من مكان قريب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول تعزيزات لـ”قسد” إلى ريف دير الزور الشرقي، تحضيرا لعملية أمنية في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 541 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 179 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 358 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.