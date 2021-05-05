التحالف الدولي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو قواعده شمال شرقي سورية قادمة من إقليم كردستان العراق

رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة جديدة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تضم نحو 50 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والمعدات العسكرية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف دير الزور والحسكة.

وفي 14 من أبريل/نيسان المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى دخول قافلة جديدة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تضم نحو 20 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والمعدات العسكرية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في مناطق شمال وشرق سوريا.