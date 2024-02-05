“التحالف الدولي” يدفع بتعزيزات عسكرية لقاعدته شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” اليوم، تعزيزات عسكرية مؤلفة من 15 شاحنة تحمل كتل اسمنتية ومواد لوجستية وطبية بالإضافة لمعدات عسكرية قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى قاعدة التحالف في تل بيدر شمالي الحسكة.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري في 30 كانون الثاني الفائت إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت قافلة عسكرية، مؤلفة من 38 شاحنة، من بين الشاحنات سيارتي “همر”، والبقية شاحنات مغلقة محملةً بمواد عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة قادمة من إقليم كردستان العراق باتجاه قاعدة تل بيدر على طريق M4 شمال الحسكة.