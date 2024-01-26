“التحالف الدولي” يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لقاعدته بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استقدمت قوات “التحالف الدولي” رتلاً عسكرياً محملاً بمعدات عسكرية ومواد لوجستية ومعدات طبية وذخائر، قادماً من جنوبي الحسكة باتجاه قاعدة “التحالف الدولي” في معمل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري في 22 كانون الثاني الجاري إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت رتلا عسكريا يضم 32 شاحنة، محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية وذخائر متنوعة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وذلك باتجاه قاعدة قسرك بريف الحسكة.