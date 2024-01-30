“التحالف الدولي” يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لقاعدة عسكرية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” اليوم، قافلة عسكرية، مؤلفة من 38 شاحنة، من بين الشاحنات سيارتي “همر”، والبقية شاحنات مغلقة محملةً بمواد عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة قادمة من إقليم كردستان العراق باتجاه قاعدة تل بيدر على طريق M4 شمال الحسكة.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري في 27 كانون الثاني الجاري إلى دخول رتل تابع لقوات “التحالف الدولي”، لقاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، ويضم الرتل 35 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود، لتعزيز القاعدة بعد تعرضها لهجمات عدة من قبل المجموعات المدعومة من إيران.