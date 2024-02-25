“التحالف الدولي” يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لقاعدته بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية على دفعتين إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.

وضمت التعزيزات 60 شاحنة تحمل على متنها صناديق مغلقة وأسلحة ومعدات عسكرية وصهاريج وقود، تزامنت التعزيزات مع هبوط طائرة شحن عسكرية تحمل معدات عسكرية متطورة وذخائر بطاريات مضادة للطيران في ذات القاعدة آنفة الذكر.

وتعمد قوات “التحالف الدولي” إلى تعزيز قواعدها عسكرياً ولوجستياً، بعد استهدافها من قبل ميلشيات موالية لإيران التي صعدت من هجماتها منذ بدء الحرب على غزة من قبل ما تسمى “المقاومة الإسلامية.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة، عبر طائرة شحن ترافقها جوا طائرة مروحية وطائرات مسيرة، هبطت في القاعدة، تحمل الطائرة معدات عسكرية ولوجستية.

وفي 21 شباط الجاري إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت رتلا عسكريا يضم 30 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومعدات عسكرية ولوجستية، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى قواعد التحالف في ريف الحسكة.

في سياق ذلك، دخل رتل عسكري آخر قادما من الأراضي العراقية، يتكون من 50 شاحنة على 4 دفعات، اتجه إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة.