“التحالف الدولي” يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لقواعده بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” رتلا عسكريا يضم 32 شاحنة، محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية وذخائر متنوعة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وذلك باتجاه قاعدة قسرك بريف الحسكة.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري في 16 كانون الثاني الجاري إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت قافلة عسكرية ولوجستية إلى شمال شرق سوريا، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد.

وتتألف القافلة من 25 شاحنة تحمل على متنها معدات عسكرية ومواد لوجستية وصهاريج وقود ليتم افراغها في قواعد “التحالف” في شمال شرق سورية.