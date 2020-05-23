“التحالف الدولي” يرسل تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعده في الحسكة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” إلى ريف الحسكة من معبر الوليد الحدودي مع شمال العراق، وتتألف من 50 شاحنة تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ولوجستية، إضافة إلى غرف مسبقة الصنع، توجهت إلى مدينة “الشدادي” جنوب الحسكة، تزامنا مع تحليق مروحيات في أجواء المنطقة مرافقة لمسير الرتل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 أيار/مايو، دخول رتل لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، يتالف من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث اتجه نحو قواعدها في الحسكة ودير الزور ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.