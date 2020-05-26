“التحالف الدولي” يرسل نحو 25 شاحنة معدات لوجستية إلى قواعده في الحسكة ودير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل شاحنات لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، يتألف من نحو 25 شاحنة، تحمل مواد بناء ومعدات لوجستية، واتجه الرتل نحو قواعد “التحالف الدولي” في الحسكة ودير الزور.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 أيار/مايو، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” إلى ريف الحسكة من معبر الوليد الحدودي مع شمال العراق، وتتألف من 50 شاحنة تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ولوجستية، إضافة إلى غرف مسبقة الصنع، توجهت إلى مدينة “الشدادي” جنوب الحسكة، تزامنا مع تحليق مروحيات في أجواء المنطقة مرافقة لمسير الرتل.