“التحالف الدولي” يستقدم تعزيزات عسكرية ولوجستية نحو قواعده في شمال شرق سورية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلى مناطق شمال شرق سورية، ويتألف الرتل من 25 شاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، اتجهت نحو قاعدة تل بيدر في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا في 20 حزيران الفائت، دخول قافلة تابعة لـ”التحالف الدولي” نحو الأراضي السورية، حيث دخلت 25 شاحنة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق واتجهت نحو القواعد العسكرية التابعة للتحالف في رميلان وتل بيدر ضمن محافظة الحسكة، وتحمل الشاحنات معدات عسكرية ولوجستية.