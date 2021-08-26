“التحالف الدولي” يستقدم تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قاعدة تل بيدر بشمال شرق سورية

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” قافلة مواد لوجستية وعسكرية من إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 50 شاحنة تحمل عربات عسكرية ومواد ومعدات خاصة لإنشاء قواعد عسكرية، واتجهت القافلة إلى قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة في شمال شرق سورية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصدوا، في 1 آب، استقدام “التحالف الدولي” تعزيزات نحو قواعدها في سورية، حيث دخلت نحو 35 شاحنة محملة بمعدات لوجستية وأخرى عسكرية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتوجهت نحو القوات التابعة لـ”التحالف الدولي” في منطقة شمال شرق سورية.