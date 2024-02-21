“التحالف الدولي” يستقدم تعزيزات عسكرية لقواعده بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” رتلا عسكريا يضم 30 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومعدات عسكرية ولوجستية، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى قواعد التحالف في ريف الحسكة.

في سياق ذلك، دخل رتل عسكري آخر قادما من الأراضي العراقية، يتكون من 50 شاحنة على 4 دفعات، اتجه إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة.

وتعمد قوات “التحالف الدولي” إلى تعزيز قواعدها عسكرياً ولوجستياً، بعد استهدافها من قبل ميلشيات موالية لإيران التي صعدت من هجماتها منذ بدء الحرب على غزة من قبل ما تسمى “المقاومة الإسلامية.

وأشار المرصد السوري في 18 شباط الجاري إلى أن قوات “التحالف الدولي” أدخلت رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 17 شاحنة مغلقة، بإتجاه قاعدتها خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من معبر الوليد شمال كردستان العراق.

ورصد المرصد السوري 17 شباط هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة تحمل معدات عسكرية وأسلحة ومواد لوجستية.

وبالتوازي مع وصول التعزيزات عن طريق الجو، دخل رتل مكون من 30 شاحنة للقاعدة ذاتها، تحمل صناديق مغلفة وصهاريج للوقود ومعدات عسكرية.